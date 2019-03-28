Фото: barnaul.org

Коммунальщики в рамках противопаводковых мероприятий меняют водопропускные трубы под дорогой на пересечении улицы Сибирской и Гоньбинского тракта в барнаульском поселке Научный Городок. Для транспорта предусмотрены маршруты объезда, сообщает пресс-центр администрации города.

"Организован объезд для автобусов маршрута №113д по схеме: ул. Сибирская – ул. Магистральная – Гоньбинский тракт, в обратном направлении: Гоньбинский тракт – ул. Магистральная – ул. Сибирская. Открыть движение планируется во второй половине дня", – уточнили в мэрии.

На этом участке демонтировали асфальтобетонное и щебеночное покрытие, ведутся работы по замене стальной водопропускной трубы диаметром 700 мм на две трубы диаметром 1000 мм. Противопаводковые мероприятия выполняет подрядная организация ООО "Инженерстрой".

Далее будут обустроены железобетонные водоприемники на входных и выходных оголовках труб, проходящих под Гоньбинским трактом, произведено уплотнение участка дороги и восстановление щебеночного и асфальтового покрытия.

Следующим этапом станет замена водопропускных труб на больший диаметр по ул. Магистральной и ул. Весенней в п. Научный Городок, а также устройство железобетонного лотка на участке от дома №42 по ул. Магистральной до дома №39 по ул. Весенней, добавили в администрации.