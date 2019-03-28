Чемпион мира по боксу в первой тяжелой категории Андрей Усик отказался отстаивать свой титул по версии WBA на ринге с россиянином Денисом Лебедевым.

Об этом украинский спортсмен сообщил в видеообращении в своем Instagram.

По его словам, такое решение связано с тем, что он совместно с тренерским штабом решил перейти в супертяжелую весовую категорию.

В связи с тем, что действующий чемпион мира отказывается отстаивать титул, его могут отдать претенденту, который должен был оспорить это звание.

Следовательно, Денис Лебедев может вернуть себе чемпионский пояс без боя и отстаивать его в дальнейшем с другим претендентом.