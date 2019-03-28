Чемпион мира по боксу в первой тяжелой категории Андрей Усик отказался отстаивать свой титул по версии WBA на ринге с россиянином Денисом Лебедевым.
Об этом украинский спортсмен сообщил в видеообращении в своем Instagram.
По его словам, такое решение связано с тем, что он совместно с тренерским штабом решил перейти в супертяжелую весовую категорию.
В связи с тем, что действующий чемпион мира отказывается отстаивать титул, его могут отдать претенденту, который должен был оспорить это звание.
Следовательно, Денис Лебедев может вернуть себе чемпионский пояс без боя и отстаивать его в дальнейшем с другим претендентом.
Комментарии
Они в 41 и всю территорию окраины без боя сдали, тоже наверное в супертяжелый вес переходить собирались...