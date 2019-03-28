Женщина в Томске погибла от упавшей глыбы льда на крыльце "Марии-Ра"

Фото: РИА "Томск"

Глыба льда со снегом упала со здания по адресу проспект Ленина, 202 в Томске у входа в магазин "Мария-Ра", сообщает РИА "Томск" со ссылкой на представителей управляющей компании "Стройсоюз", обслуживающей здание. Также тяжелые травмы получила пятилетняя девочка, которую доставили в больницу.

По сведениям журналистов издания, которые находятся на месте ЧП, трагедия произошла в метре от входа в магазин "Мария-Ра". Вокруг тела женщины – куски сошедшей на нее глыбы льда. Место ЧП огорожено, работают правоохранительные органы.

Как сообщил журналистам представитель администрации Ленинского района, с женщиной был ребенок, его на месте осмотрели сотрудники скорой помощи и отправили в стационар для полноценного обследования.

При этом состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

Уже известно, что власти Томска неоднократно штрафовали УК, которая обслуживала дом. Мэр Томска Иван Кляйн инициировал проверку действий контролирующих служб и администрации района, а также поручил оказать материальную помощь семье погибшей.

"УК "Стройсоюз", отвечающая за содержание кровли по проспекту Ленина, 202, неоднократно получала предписания и штрафы от районной администрации. Более того, этой конкретной компании районная администрация оказывала помощь по уборке и вывозу снега. Мы инициируем проверку действий контролирующих служб, администрации района", – цитирует пресс-служба слова мэра.