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Травму ребенка, упавшего с рук пьяного отца, оценили в Барнауле штрафом в 8 тыс.

, ИА "Амител"
В результате инцидента здоровью малыша был причинен тяжкий вред
Перед инцидентом отец хотел передать сына матери / Фото: ua.news

Перед инцидентом отец хотел передать сына матери / Фото: ua.news

Штраф в размере восьми тысяч рублей должен заплатить житель Барнаула, который уронил своего малолетнего сына на пол.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчину обвиняли по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда по неосторожности").

"Установлено, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения и держа при этом на руках малолетнего сына, стал передавать его матери ребенка. В это время, не убедившись, что женщина взяла мальчика, в силу состояния опьянения, отпустил его", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

В результате этого малыш упал на пол и ударился головой. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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