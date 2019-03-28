Штраф в размере восьми тысяч рублей должен заплатить житель Барнаула, который уронил своего малолетнего сына на пол.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчину обвиняли по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда по неосторожности").

"Установлено, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения и держа при этом на руках малолетнего сына, стал передавать его матери ребенка. В это время, не убедившись, что женщина взяла мальчика, в силу состояния опьянения, отпустил его", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

В результате этого малыш упал на пол и ударился головой. Его здоровью был причинен тяжкий вред.