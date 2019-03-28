Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков назвал бредом предложение увеличить продолжительность рабочего дня сельчанок. Такое заявление он сделал в четверг, 28 марта, во время рабочей поездки в Алтайский край.

"Мы считаем, что это очередной бред, который исходит от правительства. Этот вопрос должен рассматриваться на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальных программных отношений. Мы там заблокируем это решение", – сказал Михаил Шмаков.

Как ранее сообщал Amic.ru, Минтруд собирается рассмотреть "устаревшую" норму продолжительности рабочего дня для женщин, которые трудятся в сельской местности. В 1990 году постановлением Верховного Совета РСФСР № 298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе" был установлен сокращенный график для сельчанок: 36 часов в неделю вместо 40.

Как пишет gazeta.ru со ссылкой на данные Росстата, изменения норм могут коснуться 12,9 млн сельских работниц по всей России. Для Алтайского края, где сельское население составляет более 40%, этот вопрос особенно актуален.