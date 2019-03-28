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Профсоюзы России назвали бредом предложение увеличить рабочий день сельчанок

, ИА "Амител"
Инициативу прокомментировал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
Хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности очень высока / Фото: cdn.fishki.net

Хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности очень высока / Фото: cdn.fishki.net

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков назвал бредом предложение увеличить продолжительность рабочего дня сельчанок. Такое заявление он сделал в четверг, 28 марта, во время рабочей поездки в Алтайский край.

"Мы считаем, что это очередной бред, который исходит от правительства. Этот вопрос должен рассматриваться на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальных программных отношений. Мы там заблокируем это решение", – сказал Михаил Шмаков.

Как ранее сообщал Amic.ru, Минтруд собирается рассмотреть "устаревшую" норму продолжительности рабочего дня для женщин, которые трудятся в сельской местности. В 1990 году постановлением Верховного Совета РСФСР № 298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе" был установлен сокращенный график для сельчанок: 36 часов в неделю вместо 40.

Как пишет gazeta.ru со ссылкой на данные Росстата, изменения норм могут коснуться 12,9 млн сельских работниц по всей России. Для Алтайского края, где сельское население составляет более 40%, этот вопрос особенно актуален.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

28.03.2019 17:37
- гость -

а что, у нас еще профсоюзы есть?
да еще независимые?

0  0
28.03.2019 17:43
Друк

А по-моему все честно, мне непонятно за что такие преференции сельским женщинам, а скотину в сёлах уже единицы держат.

0  0
28.03.2019 18:05
- гость -

забавно, так это только для женщин, которые трудятся в сельской местности, а не живут...
если две соседки в деревне: одна работает в сельской адм-ции (бумажки переклвдывает), а другая в город на работу едит каждый день, то первой - на час короче?
а скотину, на самом деле держат единицы

0  0
28.03.2019 18:49
- гость -

А печь топить,самагон варить они должны в свободное время?

0  0
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