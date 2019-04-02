Планируя и предвкушая отдых, так часто мы рисуем в голове картинку, в которой волшебные пейзажи и удивительная обстановка, насыщенные развлечения и новые впечатления гармонично сочетаются с уединением, успокоением и домашним уютом.

А знали ли вы, что такое возможно в тайге? Да, да! В максимальной близости с первозданной природой.

В окружении горных массивов и природных памятников. Там, куда ведет извилистая горная дорога – с подъемами и спусками. Где перед просторной изумрудно-зеленой поляной расступается густой лес, а через всю территорию протекает горная река с хрустально чистой водой. Атмосфера, царящая вокруг, заряжает энергией и восполняет утраченные духовные и эмоциональные ресурсы. Место очаровывает своей величественной красотой и заряжает целительной энергией чистейшего горного воздуха.

В этой колыбели природы, со всех сторон окруженной прекрасными горами, покрытыми хвойным лесом, находится база отдыха – таежная заимка "Лесная сказка".

Расположена она всего в девяти километрах от курортной зоны Белокурихи. Но от потока отдыхающих и туристов вы будете надежно спрятаны таинственной тайгой.

Благодаря большой площади и разным вариантам размещения, это место идеально подходит как для семейного, так и для молодежного отдыха. Здесь будет комфортно и парочкам, которые ищут уединения и тишины, и тем, кто проводит отпуск большой компанией.

Колоритные деревянные домики с большими окнами и широкими верандами, банька и беседки, причал и песчаные дорожки – эта база отдыха действительно напоминает настоящую заимку. Все элементы ее убранства вплоть до мельчайших деталей выполнены с большим вниманием к традициям и гармонично вписаны в окружающий пейзаж. Вместе с тем "Лесная сказка" – это современный туристический комплекс с богатой инфраструктурой, предусматривающей все для максимально комфортного отдыха.

На территории заимки протяженностью 2 километра разместились 20 домиков и отелей общей вместимостью 120 мест. Вариантов размещения масса и на любой кошелек: комфортабельный вместительный отель "Таежный", сочетающий в себе атмосферу загородного дома и первоклассный сервис; современный коттедж "Комфорт", с возможностью арендовать его целиком или отдельно по номерам; стилизованные под охотничьи уютные гостевые домики с русской баней на берегу реки; демократичные и лаконичные домики на 2-6 мест, позволяющие окунуться в деревенский быт.

Для молодых родителей, которые планируют отдых с маленьким ребенком, Таежная заимка подойдет идеально. На живописной лужайке на территории базы создан целый городок с горками, качелями и турниками.

Все беспокойства по поводу удобства размещения можно забыть, ведь в "Лесной сказке" в коттедже и гостевых домах оборудованы кухонные зоны, на которых можно готовить для всей семьи. А если вы пожелаете полностью забыть о бытовых хлопотах и освободить себе время для ярких впечатлений – в вашем распоряжении местный ресторан.

Ресторан "Лесная сказка", считающийся одним из лучших в Белокурихе, уютно разместился на берегу живописного озера. Его просторный светлый зал на 70 мест в экостиле с большими окнами и крытая летняя веранда на 200 мест с панорамным остеклением дают возможность гостям наслаждаться не только изысканными блюдами, но и великолепными видами окрестностей.

Вместительность ресторана, первоклассное банкетное обслуживание, а также праздничная программа и живой вокал позволяют проводить мероприятия на любой вкус.

Сытные завтраки уже включены в стоимость размещения.

Живительная сила алтайской природы в "Лесной сказке" поддерживается и гармонично соседствует с комплексом возможностей и услуг, которые предлагаются здесь. Специально разработанные пешие маршруты (терренкуры) позволят в полной мере насладиться красотами Белокурихи. Любители рыбалки смогут удовлетворить свой азарт, поймав в озерах и реке заимки хариуса, карпа, толстолобика, желтого карася или даже форель. Чистые и опрятные русские баньки "Лесной сказки" подарят бодрость и заряд энергии.

Кроме этого "Лесная сказка" предлагает в ваше полное распоряжение зоны для шашлыков и барбекю, бильярд, аэрохоккей.

Если ваш выбор – это отдых в волшебном месте, бронируйте места по телефонам:

8-800-250-8439 или 8-800-250-8449

База отдыха Таежная заимка "Лесная сказка"

Алтайский край, город-курорт Белокуриха, Таежная дорога, 9-й км

Адрес электронной почты: info@zaimka-ls.ru

Режим работы комплекса: круглосуточно

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