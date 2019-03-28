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Необычный "урок" профориентации: депутат госдумы опять в 9 классе

, ИА "Амител"
Девятиклассники 79ой гимназии встретились с представителем Госдумы, молодежного парламента и гвардии, чтобы выбрать профессию

В эту среду в здании Барнаульской гимназии № 79 собрали учащихся девятых классов, чтобы помочь определиться с профессией. Организатором выступил Центр Занятости населения города, а в качестве участников были приглашены необычные люди, в числе которых депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов.

Зайдя в кабинет, где было запланировано мероприятие я успел пообщаться с двумя школьницами на тему выбора профессии: одна призналась, что хочет связать свою жизнь с факультетом международных отношений, другая хочет стать хореографом. С этого момента о выборе профессии я слышал косвенно.

Сотрудник центра занятости Васева Наталья открыла дискуссию: "Мы сегодня поговорим о том какой выбор должен быть у вас. Первый выбор был, когда вы выбирали свои экзамены. Надо разобраться как выбрать вашу профессию и минимально ошибиться…" , — Далее обратилась к школьникам: "поднимите руки кто уже сделал выбор. Маша Сергей, Илья...Остальные еще думают." Из 30 человек руки подняли трое. Наталья резюмировала: "Как нам правильно выбрать профессию. В мире около 50 000 профессий", я сам на секунду задумался о сложности выбора, но потом Наталья объявила Гладких Ивана , магистранта политеха, гордо перечисляя его регалии: "Член Молодежного Парламента Алтайского края, экс-председатель Совета старост АлтГТУ".

 "Моя учеба постоянно соприкасалась с общественной деятельностью. Органы студенческого самоуправления позволили заняться общественной деятельностью, достаточно высокий пост я занимал, по окончанию университета. Что это дает? — возможность получать навыки и знания, которые не дают на профильных предметах... На сегодняшний день я магистрант, работаю на достойной работе, лейтенант запаса вооруженных сил России..." Дальше Иван продолжил о молодежном парламенте, и рассказывал о возможностях. Напомню,темой встречи был выбор профессии, но спикер ограничился понятием "достойная работы".

Член молодежного парламента продолжал: "...Раньше у нас выпускались только специалисты, сейчас, чтобы тебе быть востребованным на рынке труда, чтобы тебя приглашали серьезные дяди и тети к себе в кабинеты для того, чтобы ты на достойной работе с достойной зарплатой работал…Взаимодействие в таких органах дает большой спектр знакомств. Ребята, которые заканчивали политех как я спрашивали, а что дальше?"

И закончил магистрант энергетического факультета такой фразой: "Мне не нравился вариант, что я буду 100 процентов официально трудоустроен в энергетическую компанию в Солтонском районе. Не лежала у меня душа к Солтонскому району". Что из этого должны были почерпнуть девятиклассники мне было не понятно, кроме полученных знаний о

Виктория — многие еще не определились...Я поступила на политологию, занималась всегда общественной деятельностью и видеть реальный результат своей работы. Я связала свою жизнь с молодежным парламентом АК ключевский район. Но то, что дает мне базу знаний и практику — это "Молодая гвардия". Крупнейшая молодежная организация, объединяет ребят, которые готовы работать на перспективы, видеть результат и сейчас и в последствии. Рассказала о проекте "Ты в политике"…

Даниил Владимирович, благодарю ребят которые во время своих каникул собрались здесь. Сказал, что детям тоже предстоит делать выбор. Я депутат гос думы РФ. Кто читал конституцию? — ВСЕ. вся власть принадлежит народу...Демократия власть народа. Рассказал про депутатов… 3 неделе в Москве, и неделя в регионе. Для меня ключевое, чтобы быть на связи с людьми. Не только законы принимать, 00-41. их мнение по этому вопросу. Лобировать интересы региона в Москве. Нам всем вместе надо думать и вам в том числе, как быть полезным себе и своей семье, нашему родному Алтайскому краю…

Хочу сказать, что в году школьной жизни в 93 году я принял осознанное решение стать юристом, получил статус адвоката, на каком-то этапе жизни переехал в Москву закончил эконом, защитил диссертацию по праву.

Дальше школьники задавали вопросы, почему депутат стал юристом, как успевать все,

Своих друзей по жизни с которыми я был, в 11 классе я их приобрел и рядом с этими людьми учился в университете. Не всегда наши сферы деятельности совпадают, но то ощущение преданности друг к другу, еще когда мы в школе друг к другу испытывали — сохраняется на сегодняшний день и я в этом смысле желаю вам, чтобы так вот случилось.

"На тот период когда я поступал у меня не было никакого иного желания, помимо профессии юриста. На 100 процентов был уверен, что мне это интересно, это нужно, это мое. Потребовалось обновить свои знания, новые приобрести в экономике, поэтому закончил эконом фак. Смысл не в количестве дипломов, а в том, чтобы постоянно работать над собой..." Вспоминает мне было лет 12 или 13 был слет "Аучился в сельской школе в Тальменском районе выиграл там выборы, межрегиональные испытания, и меня отправили в "Артек". Я до сих пор сохранил традицию: вот начинается Новый год, на последней страничке ежедневника ты ставишь себе на год эти цели. К концу года ты смотришь, а чего из этих целей ты добился. Делаешь выводы на будущее -

Мои вопросы: В рамках профориентации, что вы можете сказать тем людям, которые говорят , что работы в Крае нет?

- Надо помнить, что работа в крае есть. Край живет и развивается и в этой жизни себя надо найти. Тему которую мы сегодня обсуждали для молодого поколения, еще на этапе выбора себя в этой жизни. Важно верить в свои силы, хотелось бы чтобы они не ошиблись в выборе своей профессии, мир стремительно меняется… "На сегодняшний день труд, как нас учили, это великая ценность, ничего не изменилось, твой труд, твоя работа, твоя профессия, она будет кормить и тебя, и детей и твою семью. И очень бы хотелось, чтобы молодежь выбирая профессию не ошиблись, чтобы она была и по душе, и давала развития.

Вернемся к вопросу о выборе, ваши родители, ваш отец, он доктор юридических наук, если представить на секунду, что ваши родители актеры или танцоры, как бы сложилась ваша судьба?

- Вне всякого сомнения личность родителей, особенно если они для тебя пример, они играют важную роль для своих детей? Мне в этом смысле повезло, я мог соприкасаться на разных этапах с тем, чем занимаются мои родители будь то мой отец, или моя мама, которая математик, собственно говоря. Это люди, которые оказали на меня влияние. И не всегда с точки зрения права, меня родители брали на работу, на мероприятия, для меня воспоминания из детства тоже дороги и значима. И сейчас, когда я уже сам отец троих детей, считаю, что устремлениями и переживаниями надо делиться со своими детьми.

Скучаете ли вы по адвокатуре, и что из той деятельности вы взяли в настоящую?

- Это очень интересная профессия, что меня подкупало, во-первых ты сам определяешь свое рабочее время, здесь есть и сложность — свобода пространства и самоопределения откладывает свой отпечаток. Ты должен быть организован, должен сам ставить себе задачи, а не в расслабленном режиме действовать. Это возможность добиваться тех результатов, которые тебе нравятся и в материальном смысле и с точки зрения профессионального роста. Когда берешься за дела сложные, интересные и нужно добиться результата, это не путь из точки а в пункт б, для меня был интересен сам процесс. Это круг общения, взаимодействие с судебными органами власти, госсударственными — это то, что мне в дальейшем пригодилось в политической карьере. Коллеги мне доверили быть уполномоченным представителем в Верховном суде.

Роль защитника ушла на задний план, когда вы едите на какой-то объект, проверяете как исполнены указания или вы играете уже противоположную роль?

Роли в жизни, они могут быть разные. Сегодня общение со школьниками оживило мои воспоминания, может в како-то степени предопределило выбор профессии. Какие-то конфликтные ситуации в классе между ребятишками, или даже взаимоотношение с учителем. Для меня всегда вопрос справедливости был первостепенным. Если не справедливо педагог наказал какого-то человека, ты идешь и за него заступаешься. Я всегда спортом занимался, единоборствами занимался. Если кого-то бьют и не заслужено — я тоже заступлюсь, поэтому это внутреннее определяло мое отношении к профессии юриста — как защитника прав и свобод человека, и рад, что в моей практической деятельности были такие моменты, когда ты просто обычного рядового человека защищаешь и тебе это приносит удовлетворение, тот результат, когда перед системой государственного механизма, аппарата, судебной власти — вот ты смог на основе законов и права доказать то что он прав, а не множество других, кто принимал иное решение. И Сегодня ты общаешься с людьми и видишь эти случаи несправедливости и также стараешься неравнодушно на это реагировать.

Витория: Молодая гвардия — это единая Россия?

- Это самостоятельная общественная организация, является молодежным крылом партии.

Есть ли у тебя какие-то ограничения как у студентки в связи с этим? Можешь пойти в клубе где-то повеселится, пойти по Ленинскому покричать или кто-то покажет пальцем "да она из молодой гвардии".

- Мне такого не хочется делать. У нас нет жесткого устава, есть неформальные правила, должен быть имидж организации — мы должны быть примером для молодых ребят, лучше реализовать какой-то проект, чем идти в клуб.

Вам не кажется, что вы пришли к школьникам к 9-м классам и вы навязываете свою позицию? Кому-то не интересна политика, не интересна партия, им охота быть художниками, поварами?

- Сейчас у нас произошло большое обновление молодой гвардии, появились различные направления деятельности. Видео-монтаж, фото, у нас целая пресс-служба создана, занимаются написанием статьей.

Видео и статьи они про что?

- Если ты не хочешь заниматься политикой, то ты не будешь, у нас есть другие направления. Патриотическое направление, волонтерское… Не обязательно быть членом партии. Мы за то, чтобы прокачать молодежь.

Как туда попасть

-человек заполняет заявку, мы рассматриваем анкету, проводим с ним собеседование и после этого мы понимаем.

-Молодая гвардия это только для студентов?

- До 35 лет

А где чувствуется связь с Единой Россией?

- Если вы член молодой гвардии, не обязательно быть членом партии. Неформально мы молодежное крыло, потому что партия является для нас примером реальных проектов, реальной деятельности, реальных успехов.

Если я в молодой гвардии, но мне нравится Жириновский, ничего страшного?

В этом плане это противоречие, у нас были ребята, которые придерживались определенных взглядов, но они поняли, что наша организация занимается конкретными делами, и переменили для себя вектор.

Вы еще и вербуете получается?

- Мы не вербуем, мы посредством своего примера привлекаем ребят.

Ты студентка? На что живешь?

- Общественная стипендия. Я являюсь организатором мероприятия. Ребята прикладывают определенные силы.


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