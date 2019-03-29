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Необычный урок профориентации: депутат Госдумы опять в 9-м классе

, ИА "Амител"
Девятиклассники 79-й гимназии встретились с представителем Госдумы, молодежного парламента и гвардии, чтобы выбрать профессию
Дискуссионная площадка 'Ступени к твоей профессии' / Фото: А.П. Волобуев

Дискуссионная площадка "Ступени к твоей профессии" / Фото: А.П. Волобуев

В здании барнаульской гимназии № 79 в эту среду собрали учащихся девятых классов, чтобы помочь определиться с профессией. Организатором выступил центр занятости населения города, а в качестве участников были приглашены необычные люди, в числе которых депутат Государственной думы РФ Даниил Бессарабов.

Зайдя в кабинет, где было запланировано мероприятие, я успел пообщаться с двумя школьницами на тему выбора профессии: одна призналась, что хочет связать свою жизнь с факультетом международных отношений, другая хочет стать хореографом. С этого момента о выборе профессии я слышал косвенно. Говорили в целом о выборе.

Сотрудник центра занятости Наталья Васева открыла дискуссию: "Мы сегодня поговорим о том, какой выбор должен быть у вас. Первый состоялся, когда вы выбирали свои экзамены. Надо разобраться, как выбрать вашу профессию и минимально ошибиться…".

Далее Васева обратилась к школьникам: "Поднимите руки, кто уже сделал выбор. Маша Сергей, Илья... Остальные еще думают".

Из 30 человек руки подняли трое. Наталья резюмировала: "Как нам правильно выбрать профессию? В мире около 50 000 профессий". 

 Я сам на секунду задумался о сложности выбора, но потом Наталья объявила Ивана Гладких, магистранта политеха, перечисляя его регалии: "Член Молодежного парламента Алтайского края, экс-председатель Совета старост АлтГТУ".

– Моя учеба постоянно соприкасалась с общественной деятельностью. Органы студенческого самоуправления позволили заняться общественной деятельностью, достаточно высокий пост я занимал по окончанию университета. Что это дает? Возможность получать навыки и знания, которые не дают на профильных предметах... На сегодняшний день я магистрант, работаю на достойной работе, лейтенант запаса Вооруженных сил России.

Затем Иван продолжил о молодежном парламенте и о возможностях его членов.

Вторым спикером была Виктория Анищенко – руководитель барнаульского отделения "Молодой Гвардии", студентка 3-го курса АлтГУ.

– Многие еще не определились... Я поступила на политологию, занималась всегда общественной деятельностью и привыкла видеть реальный результат своей работы. То, что дает мне базу знаний и практику, – это "Молодая гвардия". Крупнейшая молодежная организация объединяет ребят, которые готовы работать на перспективы, видеть результат и сейчас, и впоследствии".  Дальше гвардеец рассказала о проекте "Ты в политике".

Тут в классе все оживились – к беседе присоединился депутат Госдумы Даниил Бессарабов:

– Благодарю ребят, которые во время своих каникул собрались здесь.

Депутат сказал, что ребятам предстоит делать свой выбор – выбор профессии и спросил:

– Кто читал Конституцию?

– Все, – ответили школьники.

– Там есть такая строчка: вся власть принадлежит народу, – подчеркнул депутат.

Затем Даниил Владимирович рассказал про демократию, свой рабочий график и пребывании в Барнауле. Добавил: "Нам всем вместе надо думать, и вам в том числе, как быть полезным себе и своей семье, нашему родному Алтайскому краю…"

Дальше школьники задавали вопросы: почему спикер стал юристом, спрашивали, как все успевать, какую бы другую профессию выбрал – на что спикеры с радостью отвечали.

Бессарабов добавил про друзей: "Своих друзей, с которыми был по жизни, я приобрел в 11-м классе и рядом с этими людьми учился в университете. Не всегда наши сферы деятельности совпадают, но то ощущение преданности друг другу, еще которое мы в школе испытывали, сохраняется до сегодняшнего дня, и я в этом смысле желаю вам, чтобы так вот случилось".

Депутат напутствовал ребят: "Смысл не в количестве дипломов, а в том, чтобы постоянно работать над собой..."

Девятиклассники гимназии №79 со спикерами дискуссионной площадки

По окончанию дискуссионной площадки корреспондент Amic.ru поинтересовался:

– Даниил Владимирович, что вы можете сказать в рамках профориентации тем людям, которые говорят, что в крае нет работы?

Надо помнить, что работа в крае есть. Край живет и развивается, и в этой жизни себя надо найти. Тема, которую мы сегодня обсуждали для молодого поколения, для школьников, которые еще только на  этапе выбора себя в этой жизни. Важно верить в свои силы... Хотелось бы, чтобы они не ошиблись в выборе своей будущей профессии, так как мир стремительно меняется… На сегодняшний день труд, как нас учили, это великая ценность, и ничего не изменилось – твой труд, твоя работа, твоя профессия будет кормить и тебя, и твоих детей, и твою семью. И очень бы хотелось, чтобы молодежь, выбирая профессию, не ошиблась, чтобы она была и по душе, и давала возможность развития.

– Вернемся к вопросу о выборе, ваш отец – доктор юридических наук. Если представить на секунду, что ваши родители актеры или танцоры, как бы сложилась ваша судьба?

Вне всякого сомнения, личности родителей, особенно если они для тебя пример, играют важную роль для своих детей. Мне в этом смысле повезло, я мог соприкасаться на разных этапах с тем, чем занимаются мои родители – мой отец и моя мама, которая математик... Это люди, которые оказали на меня влияние. И не всегда с точки зрения права. Меня родители брали на работу, на мероприятия, для меня воспоминания из детства тоже дороги и значимы. И сейчас, когда я уже сам отец троих детей, считаю, что устремлениями и переживаниями надо делиться со своими детьми.

Скучаете ли вы по адвокатуре, и что из той деятельности вы взяли в настоящую?

Это очень интересная профессия. Что меня подкупало: во-первых, ты сам определяешь свое рабочее время. Но здесь есть и сложность – свобода пространства и самоопределения откладывает свой отпечаток. Ты должен быть организован, должен сам ставить себе задачи, а не в расслабленном режиме действовать. Это возможность добиваться тех результатов, которые тебе нравятся и в материальном смысле, и с точки зрения профессионального роста. Когда берешься за дела сложные, интересные и нужно добиться результата, это не путь из пункта А в пункт Б – для меня был интересен сам процесс. Это круг общения, взаимодействие с судебными органами власти, государственными органами – это то, что мне в дальнейшем пригодилось в политической карьере... Коллеги мне доверили быть уполномоченным представителем в Верховном суде.

– Роль защитника ушла на задний план? Когда вы едете на какой-то объект, проверяете, как исполнены указания, или вы играете уже противоположную роль?

Роли в жизни – они могут быть разными. Сегодня общение со школьниками оживило мои воспоминания, может в какой-то степени предопределило выбор профессии у самих школьников. Какие-то конфликтные ситуации в классе между ребятишками или даже взаимоотношения с учителями. Для меня всегда вопрос справедливости был первостепенным. Если не справедливо педагог наказал какого-то человека, ты идешь и за него заступаешься.

Я всегда спортом занимался, единоборствами. Если кого-то бьют и не заслуженно – я тоже заступлюсь. Это определяло мое отношение к профессии юриста – как защитника прав и свобод человека. И рад, что в моей практической деятельности были такие моменты, когда ты обычного рядового человека защищаешь, и тебе это приносит удовлетворение. Тот результат, когда перед системой государственного механизма, аппарата, судебной власти ты смог на основе законов и права доказать то, что он прав, а не множество других, кто принимал иное решение. И сегодня ты общаешься с людьми и видишь эти случаи несправедливости и также стараешься неравнодушно на это реагировать.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

29.03.2019 13:09
- гость -

единственная профессия денежная это депутат

0  0
29.03.2019 13:12
Хитрилко

Не понял. Сегодня весь личный состав ГАИ выгнали на улицы великой дере..города Барнаула из-за одного депутата госду.ы?

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29.03.2019 13:14
- гость -

че? гайцы в городе? на долго не?

0  0
29.03.2019 13:14
- гость -

– Там есть такая строчка: вся власть принадлежит народу, – подчеркнул депутат.

а еще там есть то, что международные договоры и законодательство выше по приоритету российских ( ст. 15, 17) поэтому, когда МВФ или кто еще говорит "гав", то россияне обязаны подчиниться...

0  0
29.03.2019 13:15
- гость -

Дык, эта - явный двойной подход! Учеников травят если они имя Навального произносят, а здесь цельный депутат от ЕР проник к детям в школу (!!!) и никто не возбуждается...

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29.03.2019 13:40
гость

центр занятости пригласил именно депутата ЕДРа? депутатам от других партий и не предлагали?

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