В здании барнаульской гимназии № 79 в эту среду собрали учащихся девятых классов, чтобы помочь определиться с профессией. Организатором выступил центр занятости населения города, а в качестве участников были приглашены необычные люди, в числе которых депутат Государственной думы РФ Даниил Бессарабов.

Зайдя в кабинет, где было запланировано мероприятие, я успел пообщаться с двумя школьницами на тему выбора профессии: одна призналась, что хочет связать свою жизнь с факультетом международных отношений, другая хочет стать хореографом. С этого момента о выборе профессии я слышал косвенно. Говорили в целом о выборе.

Сотрудник центра занятости Наталья Васева открыла дискуссию: "Мы сегодня поговорим о том, какой выбор должен быть у вас. Первый состоялся, когда вы выбирали свои экзамены. Надо разобраться, как выбрать вашу профессию и минимально ошибиться…".

Далее Васева обратилась к школьникам: "Поднимите руки, кто уже сделал выбор. Маша Сергей, Илья... Остальные еще думают".

Из 30 человек руки подняли трое. Наталья резюмировала: "Как нам правильно выбрать профессию? В мире около 50 000 профессий".

Я сам на секунду задумался о сложности выбора, но потом Наталья объявила Ивана Гладких, магистранта политеха, перечисляя его регалии: "Член Молодежного парламента Алтайского края, экс-председатель Совета старост АлтГТУ".

– Моя учеба постоянно соприкасалась с общественной деятельностью. Органы студенческого самоуправления позволили заняться общественной деятельностью, достаточно высокий пост я занимал по окончанию университета. Что это дает? Возможность получать навыки и знания, которые не дают на профильных предметах... На сегодняшний день я магистрант, работаю на достойной работе, лейтенант запаса Вооруженных сил России.

Затем Иван продолжил о молодежном парламенте и о возможностях его членов.

Вторым спикером была Виктория Анищенко – руководитель барнаульского отделения "Молодой Гвардии", студентка 3-го курса АлтГУ.

– Многие еще не определились... Я поступила на политологию, занималась всегда общественной деятельностью и привыкла видеть реальный результат своей работы. То, что дает мне базу знаний и практику, – это "Молодая гвардия". Крупнейшая молодежная организация объединяет ребят, которые готовы работать на перспективы, видеть результат и сейчас, и впоследствии". Дальше гвардеец рассказала о проекте "Ты в политике".

Тут в классе все оживились – к беседе присоединился депутат Госдумы Даниил Бессарабов:

– Благодарю ребят, которые во время своих каникул собрались здесь.

Депутат сказал, что ребятам предстоит делать свой выбор – выбор профессии и спросил:

– Кто читал Конституцию?

– Все, – ответили школьники.

– Там есть такая строчка: вся власть принадлежит народу, – подчеркнул депутат.

Затем Даниил Владимирович рассказал про демократию, свой рабочий график и пребывании в Барнауле. Добавил: "Нам всем вместе надо думать, и вам в том числе, как быть полезным себе и своей семье, нашему родному Алтайскому краю…"

Дальше школьники задавали вопросы: почему спикер стал юристом, спрашивали, как все успевать, какую бы другую профессию выбрал – на что спикеры с радостью отвечали.

Бессарабов добавил про друзей: "Своих друзей, с которыми был по жизни, я приобрел в 11-м классе и рядом с этими людьми учился в университете. Не всегда наши сферы деятельности совпадают, но то ощущение преданности друг другу, еще которое мы в школе испытывали, сохраняется до сегодняшнего дня, и я в этом смысле желаю вам, чтобы так вот случилось".

Депутат напутствовал ребят: "Смысл не в количестве дипломов, а в том, чтобы постоянно работать над собой..."

Девятиклассники гимназии №79 со спикерами дискуссионной площадки

По окончанию дискуссионной площадки корреспондент Amic.ru поинтересовался:

– Даниил Владимирович, что вы можете сказать в рамках профориентации тем людям, которые говорят, что в крае нет работы?

– Надо помнить, что работа в крае есть. Край живет и развивается, и в этой жизни себя надо найти. Тема, которую мы сегодня обсуждали для молодого поколения, для школьников, которые еще только на этапе выбора себя в этой жизни. Важно верить в свои силы... Хотелось бы, чтобы они не ошиблись в выборе своей будущей профессии, так как мир стремительно меняется… На сегодняшний день труд, как нас учили, это великая ценность, и ничего не изменилось – твой труд, твоя работа, твоя профессия будет кормить и тебя, и твоих детей, и твою семью. И очень бы хотелось, чтобы молодежь, выбирая профессию, не ошиблась, чтобы она была и по душе, и давала возможность развития.

– Вернемся к вопросу о выборе, ваш отец – доктор юридических наук. Если представить на секунду, что ваши родители актеры или танцоры, как бы сложилась ваша судьба?

– Вне всякого сомнения, личности родителей, особенно если они для тебя пример, играют важную роль для своих детей. Мне в этом смысле повезло, я мог соприкасаться на разных этапах с тем, чем занимаются мои родители – мой отец и моя мама, которая математик... Это люди, которые оказали на меня влияние. И не всегда с точки зрения права. Меня родители брали на работу, на мероприятия, для меня воспоминания из детства тоже дороги и значимы. И сейчас, когда я уже сам отец троих детей, считаю, что устремлениями и переживаниями надо делиться со своими детьми.

– Скучаете ли вы по адвокатуре, и что из той деятельности вы взяли в настоящую?

– Это очень интересная профессия. Что меня подкупало: во-первых, ты сам определяешь свое рабочее время. Но здесь есть и сложность – свобода пространства и самоопределения откладывает свой отпечаток. Ты должен быть организован, должен сам ставить себе задачи, а не в расслабленном режиме действовать. Это возможность добиваться тех результатов, которые тебе нравятся и в материальном смысле, и с точки зрения профессионального роста. Когда берешься за дела сложные, интересные и нужно добиться результата, это не путь из пункта А в пункт Б – для меня был интересен сам процесс. Это круг общения, взаимодействие с судебными органами власти, государственными органами – это то, что мне в дальнейшем пригодилось в политической карьере... Коллеги мне доверили быть уполномоченным представителем в Верховном суде.

– Роль защитника ушла на задний план? Когда вы едете на какой-то объект, проверяете, как исполнены указания, или вы играете уже противоположную роль?

– Роли в жизни – они могут быть разными. Сегодня общение со школьниками оживило мои воспоминания, может в какой-то степени предопределило выбор профессии у самих школьников. Какие-то конфликтные ситуации в классе между ребятишками или даже взаимоотношения с учителями. Для меня всегда вопрос справедливости был первостепенным. Если не справедливо педагог наказал какого-то человека, ты идешь и за него заступаешься.

Я всегда спортом занимался, единоборствами. Если кого-то бьют и не заслуженно – я тоже заступлюсь. Это определяло мое отношение к профессии юриста – как защитника прав и свобод человека. И рад, что в моей практической деятельности были такие моменты, когда ты обычного рядового человека защищаешь, и тебе это приносит удовлетворение. Тот результат, когда перед системой государственного механизма, аппарата, судебной власти ты смог на основе законов и права доказать то, что он прав, а не множество других, кто принимал иное решение. И сегодня ты общаешься с людьми и видишь эти случаи несправедливости и также стараешься неравнодушно на это реагировать.