Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете привлечения к 33 видам деятельности иностранцев, работающих на основании патентов.

Согласно документу, хозяйствующим субъектам предоставляется три месяца, чтобы свести количество привлеченных мигрантов в указанных сферах к нулю.

В частности, в список попадающих под ограничение видов деятельности вошли производство продуктов питания, напитков, одежды, мебели, кожи, табачных и текстильных изделий.

Также нельзя будет привлекать приезжих к разборке и сносу зданий, розничной торговле, пассажироперевозкам и грузоперевозкам.

Кроме того, не смогут трудоустроиться по профессии в Якутии иностранные ученые, врачи и специалисты в области рекламы.

С полным списком можно ознакомиться на сайте правительства Республики Саха.