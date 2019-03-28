Водоснабжение ограничат на четырех улицах в барнаульском поселке Авиатор в пятницу, 29 марта.

Это будет связано с тем, что барнаульский водоканал проведет замену задвижек на системе водоснабжения.

Работы будут осуществляться по адресу улица 2-я Малиновая с 09:30 до 17:00. В этой связи водоснабжение будет ограничено по следующим адресам: 1-я Малиновая, 22-52а, 17-57; 2-я Малиновая, 24-63, 21-57; Авиаторов, 12, 14, 18, 20, 22, 24; Смоленская, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 1.

Кроме того, после производства работ возможно временное ухудшение качества воды. Местным жителям рекомендуют сделать запас воды.