Производитель промышленного котельного оборудования под маркой Temron* ООО "ЭнергомашИнжиниринг" развивает производство отопительных и водогрейных котлов при поддержке Алтайского фонда МСП.

По словам начальника производства ООО "ЭнергомашИнжиниринг" Сергея Серебрякова, высокий спрос на продукцию, сформировавшийся со второго полугодия 2018 года, потребовал приобретения дополнительного производственного оборудования. На средства кредита, привлекаемого под поручительство Алтайского фонда МСП, предприятие приобретает дробеметную установку для очистки листового и профильного проката, окрасочно-сушильную камеру, электропогрузочную технику и сварочное оборудование.

Гарантии фонда также обеспечат компании возможность участия в тендерах на поставку оборудования в рамках текущих контрактов, что по прогнозам предприятия позволит увеличить производство котлов различной модификации в три раза по сравнению с прошлым годом.

Продукция предприятия сегодня представлена современным энергоэффективным оборудованием, которое применяется в блочно-модульных и стационарных котельных – отопительные котлы низкого давления, водогорейные и промышленные котлы высокого давления, паровые котлы низкого и высокого давления для обеспечения паром необходимых параметров любых технологических процессов.

Напомним, что некоммерческая организация "Алтайский фонд МСП" предоставляет финансовую поддержку в форме поручительства по кредитным обязательствам для кредитующихся предприятий – субъектов малого и среднего предпринимательства. При оформлении кредитов на инвестиционные цели предприятия могут рассчитывать на гарантийную поддержку в объеме до 70% от суммы привлекаемого кредита, при финансировании текущей деятельности фонд предоставляет поручительства в объеме до 50% от суммы привлекаемого финансирования.

Максимальный лимит поручительства на одну кредитную сделку – до 25 млн рублей. В случае потребности в гарантиях на большую сумму, НО "Алтайский фонд МСП" предоставляет поручительства в режиме согарантии с федеральными участниками Национальной гарантийной системы – АО "МСП Банк" и АО "Корпорация "МСП".

*Темрон – прим.ред.