Пятница, 29 Март, 11:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,8
€ 72,89
Обь
13см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Производитель котлов увеличил объемы продукции под гарантии алтайского фонда

, ИА "Амител"
Фонд оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса в форме поручительства по кредитам
Фото: temron.ru

Фото: temron.ru

Производитель промышленного котельного оборудования под маркой Temron* ООО "ЭнергомашИнжиниринг" развивает производство отопительных и водогрейных котлов при поддержке Алтайского фонда МСП.     

По словам начальника производства ООО "ЭнергомашИнжиниринг" Сергея Серебрякова, высокий спрос на продукцию, сформировавшийся со второго полугодия 2018 года, потребовал приобретения дополнительного производственного оборудования. На средства кредита, привлекаемого под поручительство Алтайского фонда МСП, предприятие приобретает дробеметную установку для очистки листового и профильного проката, окрасочно-сушильную камеру, электропогрузочную технику и сварочное оборудование.

Гарантии фонда также обеспечат компании возможность участия в тендерах на поставку оборудования в рамках текущих контрактов, что по прогнозам предприятия позволит увеличить производство котлов различной модификации в три раза по сравнению с прошлым годом.

Продукция предприятия сегодня представлена современным энергоэффективным оборудованием, которое применяется в блочно-модульных и стационарных котельных – отопительные котлы низкого давления, водогорейные и промышленные котлы высокого давления, паровые котлы низкого и высокого давления для обеспечения паром необходимых параметров любых технологических процессов.

Напомним, что некоммерческая организация "Алтайский фонд МСП" предоставляет финансовую поддержку в форме поручительства по кредитным обязательствам для кредитующихся предприятий – субъектов малого и среднего предпринимательства. При оформлении кредитов на инвестиционные цели предприятия могут рассчитывать на гарантийную поддержку в объеме до 70% от суммы привлекаемого кредита, при финансировании текущей деятельности фонд предоставляет поручительства в объеме до 50% от суммы привлекаемого финансирования.

Максимальный лимит поручительства на одну кредитную сделку – до 25 млн рублей. В случае потребности в гарантиях на большую сумму, НО "Алтайский фонд МСП" предоставляет поручительства в режиме согарантии с федеральными участниками Национальной гарантийной системы – АО "МСП Банк" и АО "Корпорация "МСП".

*Темрон – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:34
Томенко: конкурентноспособность позволит Алтаю увеличить экспорт АПК в 2,7 раза 0
11:21
Гений, но не ходит: опасно ли раннее развитие детей? 0
11:21
Барнаульские спортшколы не будут поднимать цены, несмотря на указ мэрии 0
11:12
ЦИК: Грудинин сможет получить мандат при условии отказа 139 кандидатов 0
11:12
Бийчанин надеялся получить компенсацию от банка и потерял более 1 млн руб. 0
11:02
Производитель котлов увеличил объемы продукции под гарантии алтайского фонда 0
10:49
"АлтайБаскет" на своей площадке уступил "Рязани" 0
10:38
Придавило снегом: подробности гибели дворника барнаульского детсада 3
10:22
Экс-министра Михаила Абызова прослушивали два года до ареста 0
10:14
Найден виновник провала полицейского УАЗа в огромную яму на дороге в Рубцовске 2
10:03
Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море 1
09:52
Судья из Ставрополя лишился статуса после видео с обнаженной женщиной на АЗС 0
09:34
Тестировать Рунет на "суверенность" предложили крупнейшим операторам в России 4
09:30
Доступная для всех роскошь: Куршавель переехал на Алтай 10
09:23
Законы об оскорблении власти и фейковых новостях вступили в силу в России 7
09:16
Тело дворника обнаружили на территории детского сада в Барнауле 4
09:07
Родители – тоже люди: застройщики предлагают современный подход к зонированию 0
08:53
Виллы в Испании за десятки миллионов евро нашли у родственников главы "Ростеха" 4
08:45
Разработан новый ГОСТ для детских смесей, приближенный к грудному молоку 1
08:31
Экс-главу Хабаровского края Ишаева отправили под домашний арест 1
08:15
От Человека-паука до Галустяна: в Барнауле открылась выставка восковых фигур 4
08:02
"За границу" – без визы: где на Алтае можно отдохнуть как в Скандинавии 0
07:50
Фирменная заправка для овощного салата: рецепт знаменитого шеф-повара 0
07:34
Просроченные электросчетчики: кто и каким образом их может переустановить 9
07:22
Дорогая инфляция: Банк России рассказал, как в Сибири растут цены 3
07:15
Двухэтажную квартиру с пятиметровыми потолками продают в Барнауле за 17,5 млн 9
07:03
Все по 49 рублей: добрая акция в магазине, который помогает 0
06:48
Профсоюзы России придумали способ повысить минимальную зарплату в 2-2,5 раза 1
06:32
Мы с Тамарой ходим парой: подборка смешных футболок со смыслом 0
06:23
Отмоет ли Coca-Cola чайник: пять малоизвестных фактов о популярном напитке 26
06:14
О кукольном искусстве и оживлении "человеков": история барнаульского мастера 0
06:01
Жара под +20 и гололед: причуды погоды удивят жителей Алтайского края 2
05:25
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды 2
04:36
Уволившихся сотрудников "смеющегося" роддома зовут обратно 0
03:38
Клип Rammstein про концлагерь назвали "омерзительным" 0
02:05
Боевые корабли НАТО вошли в Черное море 3
01:37
"Станешь изгоем": Кадыров оставил послание чеченцу за смертельное ДТП 1
00:55
Британские ученые выявили гены, отвечающие за боль 0
23:58
Задержанный в Дагестане боевик признался в терактах 0
23:40
В Кремле ответили на требование Трампа "убраться" из Венесуэлы 0
23:16
Россиян атакует Android-троян, снимая деньги с банковских карт 0
22:55
Новый "Секс в большом городе" расскажет о 50-летних героинях 0
22:31
Минсельхоз хочет утроить поставки томатов из Турции 1
22:13
Отрыв Зеленского в президентском рейтинге Украины уменьшается 0
21:48
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу игрока "Зенита" Кокорина 3
21:27
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю 0
21:03
Президент Эстонии впервые за 8 лет посетит Россию 0
20:40
СКР назвал причину задержания экс-губернатора Хабаровского края 0
20:29
Число рейсов автобусного маршрута №47 сократят в Бийске 0
20:05
Банки оценят кредитоспособность россиян по тратам с карт 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.