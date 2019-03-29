Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал о дальнейших шагах, которые ФНПР намерена предпринять для повышения минимального размера оплаты труда в стране. По его словам, пересмотр методики расчета минимальной потребительской корзины позволит повысить МРОТ в 2-2,5 раза.
"В мае 2018 года был принят закон, который говорит о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Был определен механизм индексации МРОТ. Как вы помните, в мае 2018 года он составлял 11167 рублей, а с 1 января 2019 года эта сумма была проиндексирована и составила 11280 рублей. Закон заработал, и это хорошо, – сказал Михаил Шмаков на встрече с профактивом Алтайского края. – Мы сознательно пошли по этому пути, а не по пути смены методики расчета прожиточного минимума. Важно то, что закон есть и что он заработал. Закон базируется на действующей методике определения минимальной потребительской корзины, но эта методика плохая, поскольку она не учитывает обязательные расходы граждан, обязательные платежи. Эту методику, безусловно, нужно корректировать и это следующий шаг, который мы должны сделать".
По словам Шмакова, переход к новой методике, которая базировалась бы на минимальном потребительском бюджете (включающем больше параметров), "в уровне МРОТ дает рост в 2-2,5 раза выше".
Глава ФНПР сообщил, что необходимость корректировки и совершенствования методики подсчета потребительской корзины, а следовательно и минимального размера оплаты труда, зафиксирована в Генеральном соглашении между профсоюзами, работодателями и правительством РФ. Создана специальная комиссия, которая занимается этим вопросом. Он подчеркнул, что для достижения результата необходимо повысить активность профсоюзов.
Напомним, 28 марта Михаил Шмаков находился с рабочим визитом в Алтайском крае. Утром глава ФНПР встретился с губернатором Виктором Томенко. Днем состоялась встреча с профактивом Алтайского края, на которой также присутствовали представитель ФНПР в Сибирском федеральном округе Александр Гуляко, главный редактор центральной профсоюзной газеты "Солидарность" Александр Шершуков, руководитель Департамента профсоюзного имущества Аппарата ФНПР Ирина Федюшкина.
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