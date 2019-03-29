Фирменная заправка для овощного салата: рецепт знаменитого шеф-повара

Разнообразить вкус привычного овощного салата поможет фирменная заправка по рецепту барнаульского шеф-повара Алексея Шефера. Ее нужно готовить заранее, она должна настояться и впитать все ароматы.
Фирменная заправка для овощного салата
Что потребуется?
- масло растительное рафинированное – 100 гр.;
- масло оливковое – 100 гр.;
- соевый соус – 30 гр.;
- сок одного лимона;
- цедра 0,5 лимона;
- приправа "Прованские травы" – 1 чайная ложка.
Как готовить?
1. Натереть на терке цедру половинки лимона.
2. Отжать из лимона сок.
3. Все ингредиенты перемешать венчиком.
4. Дать заправке настояться в холодильнике в течение суток.
Приятного аппетита!
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