Фирменная заправка для овощного салата: рецепт знаменитого шеф-повара

Разнообразить вкус привычного овощного салата поможет фирменная заправка по рецепту барнаульского шеф-повара Алексея Шефера. Ее нужно готовить заранее, она должна настояться и впитать все ароматы.

Фирменная заправка для овощного салата

Что потребуется?

масло растительное рафинированное – 100 гр.;

масло оливковое – 100 гр.;

соевый соус – 30 гр.;

сок одного лимона;

цедра 0,5 лимона;

приправа "Прованские травы" – 1 чайная ложка.

Как готовить?