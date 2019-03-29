30 и 31 марта 2019 года в Charity Market на Шумакова, 18 действует удивительно низкая цена – 49 рублей.

Что такое Charity Market? Это добрый магазин, где по невероятно низкой цене можно купить качественные вещи. В благотворительном маркете продаются вещи, пожертвованные жителями города фонду "Облака". Идет на продажу не все, а только 10% с согласия дарителя.

Все средства, вырученные с продажи, идут на помощь подопечным "Облаков" и приюта "Успех". На средства магазина содержится пункт приема вещей фонда. Пункт приема существует уже больше четырех лет. За это время с его помощью были одеты тысячи бедных людей Барнаула и всего Алтайского края. Здесь хозяюшки фонда принимают от дарителей вещи, рассказывают об "Облаках". Потом сортируют – что отдать в магазин, что положить в заявки для подопечных семей, а что упаковать в посылки для районов. Это большая ежедневная работа, которая помогает выживать нуждающимся.

Несмотря на то что вещи пожертвованы в магазин после пользования, они в прекрасном состоянии. Некоторую одежду приносят даже с этикетками – совершенно новую. За качеством одежды тщательно следят сотрудники, которые занимаются сортировкой. Покупая эти вещи, вы можете быть уверены, что не найдете в ней дефектов.

В Charity Market так легко найти вещи себе по душе. Прекрасные платья – деловые и коктейльные – уже ждут женщин. Стильные пиджаки, удобные джинсы и брюки, блузки и футболки помогут создать самый модный образ. Здесь вы сможете подобрать к наряду подходящую обувь. Образ помогут дополнить сумки, платки и палантины, а еще невероятно красивые украшения. Имеется и верхняя одежда. Большой выбор игрушек, среди которых ваш малыш выберет своего плюшевого друга. Невероятный выбор книг – художественная литература для взрослых и детей.

Магазин старается держать цены на уровне до 300 рублей. А в эти выходные Charity Market решил порадовать покупателей, которые придут по адресу пр. Шумакова, 18 (в торце здания магазин "Магнит"). Только 30 и 31 марта любую вещь можно купить всего за 49 рублей.

Charity Market желает всем приятных покупок. Покупая, вы помогаете нуждающимся людям.

Вместе с магазином работают пункты приема вещей фонда "Облака". В них вы можете принести ненужные вам вещи: от одежды и обуви до книг и мебели. Эти предметы будут переданы нуждающимся семьям города Барнаула и Алтайского края.

Краткая памятка по вещам, которые вы можете пожертвовать в пункт приема:

1. Любая детская одежда: от новорожденных до 15 лет.

2. Любая детская обувь, все сезоны.

3. Любые детские книги, игрушки, поделки.

4. Открытая пачка подгузников, пеленки новые и баночки с детским питанием.

5. Детская мебель: стульчик для кормления, стульчик для занятий, детский столик, детский ковер, детская кроватка и другие детские милые вещи, создающие уют.

6. Лекарства для детей и взрослых с не истекшим сроком годности.

7. Обувь и одежда для взрослых на любой размер и любой сезон.

8. Постельное белье, нательное белье.

9. Полотенца.

10. Посуда и кухонная утварь.

11. Мебель и ковры.

12. Остатки от вашего ремонта: любые строительные материалы – от краски до шпаклевки, от кисточки до валика, от рулона обоев до кусочка линолеума.

13. Кремы, порошки, губки для посуды, зубные щетки (не использованные), зубные пасты, мыло, губки для ванной, детские шампуни.

Магазины Charity Market и пункты приема

пр. Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной")

ул. Шумакова, 18 (в торце здания магазин "Магнит")

Время работы: с 10:00 до 21:00 без обеда и выходных

Телефон: 8-961-231-35-05

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