Жители барнаульских новостроек на улицах Взлетная (дом №58) и Солнечная поляна (№111) опасаются подтопления домов, сообщает "Катунь 24".

Талые воды разлились по улицам, сделав их похожими на водные каналы. Но жильцов беспокоят не столько огромные лужи, сколько вероятность дальнейшего подъема воды и подтопления многоквартирных домов.

Так, в 2016 году уже был случай, когда талые воды зашли в подвалы, после чего их пришлось выкачивать мотопомпами.

В администрации Индустриального района заверили журналистов, что находятся в кусе ситуации. Районный глава Сергей Татьянин уточнил, что положение непростое, но терпимое и выразил убежденность, что нет причин для паники, так как вода до подвалов не дойдет.