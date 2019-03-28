Здание находится в угнетающем состоянии / Фото: vrubcovske.ru

Жители Рубцовска сообщают об угрозе обрушения жилого дома №124 на улице Комсомольской, также известного в народе как "Дом под шпилем", передает портал "вРубцовске.ру".

Здание, в котором на втором и третьем этаже живут люди, а на первом – располагаются магазин и офисы, находится в угнетающем состоянии: фасад постепенно все сильнее портится, а стены трескаются.

А накануне, по словам одного из жильцов, риск трагедии вырос еще сильнее – одна из стен угрожающе накренилась, подтверждение чему можно наблюдать, разглядывая боковые трещины.

Примечательно, что дом признан аварийным и должен быть снесен до 2023 года. Собственники офисных помещений пытались оспорить решение, чтобы ускорить процесс переселения из ветхого жилья, но суд был непреклонен.

Вопрос в другом – простоит ли здание до 2023 года или рухнет на проживающих в нем людей? И едва ли заботливо подставленные управляющей компанией деревянные подпорки под несущую стену удержат ее, если она вдруг продолжит свой крен.