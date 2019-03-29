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Дорогая инфляция: Банк России рассказал, как в Сибири растут цены

, ИА "Амител"
Наибольший вклад в ускорение инфляции в регионе внесли цены на продукты и услуги ЖКХ
Инфляция / Фото: Iamir.info

Инфляция / Фото: Iamir.info

В феврале 2019 годовая инфляция в Сибири ускорилась до 5,5%. Напомним, в январе этого же года она составила 5,1%. Как сообщает Сибирское ГУ Банка России, февральский показатель в СФО выше общероссийского уровня (5,2%). В Алтайском крае инфляция сложилась на уровне 5,16%. Разбираемся в причинах, которые вызвали ускорение роста инфляции в регионе.

На продукты цены вверх

По мнению специалистов, ускорение роста инфляции в Сибири вызвало увеличение расходов на коммунальные услуги и сырье.

"Основную роль в ускорении сыграла инфляция издержек: по мере исчерпания запасов производители переходят к более дорогому сырью и материалам, выросли расходы на электроэнергию и услуги ЖКХ, транспортировку. С другой стороны, стабилизировались цены на топливо и курс рубля. Это сдерживало инфляцию", – пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

При этом наибольший вклад в ускорение инфляции внесли цены на продовольствие. За год к февралю 2019 года цены на продукты выросли на 5,9% против 5,2% по данным на январь.

Ускорился рост цен на капусту, огурцы и помидоры. Как отмечают специалисты, в минувшем сезоне производство капусты было снижено, к тому же не весь урожай хорошо перенес длительные сроки хранения. Это вызвало уменьшение предложения и подтолкнуло цены вверх.

На цены также повлияла стоимость электроэнергии для полива, освещения и обогрева теплиц. Также подорожали импортные удобрения, рассада и химикаты для обработки от вредителей.

Выросли мировые и внутренние цены на зерно. В результате обычный потребитель ощутил заметное подорожание муки, макарон, хлеба и некоторые круп – пшено, рис, манная крупа. А вот гречка и овсяные хлопья подешевели.

В феврале ускорился рост цен на говядину и баранину. Производители этого товара ранее активно не поднимали цены и не успели компенсировать увеличение издержек, отмечают в банке. А дополнительным фактором подорожания стало то, что сократилось предложение со стороны личных подсобных хозяйств.

В то же время в феврале замедлился рост цен на яйца, сахар, свинину. В прошлые месяцы именно эти продукты определяли рост продовольственной инфляции.

Благодаря рекордному улову лососевых в 2018-м, в этом году икра и красная рыба оказались доступнее населению, чем год назад.

Экономия на обуви

Инфляция непродовольственных товаров в феврале составила 5% после 4,9% в январе. "Ее сдерживала умеренная динамика потребительской активности, стабилизация курса рубля и цен на бензин", – отмечают в банке.

При этом более половины непродовольственных товаров в феврале подешевели в годовом выражении или дорожали умеренными темпами (ниже 4%). К таким товарам относятся одежда и обувь, текстиль, галантерея, парфюмерия и косметика, моющие и чистящие средства.

Не наездишься

Инфляция услуг в феврале составила 5,6% после 5,4% в январе. Фактором ускорения стали тарифы городского пассажирского транспорта. Напомним, в Барнауле с нового года поднялись тарифы на общественный транспорт.

Быстрее в феврале дорожали услуги гостиниц и санаторно-оздоровительные услуги, что напрямую связано с индексацией тарифов ЖКХ.

В то же время замедлился рост цен на услуги воздушного и железнодорожного транспорта, а проезд в плацкартном вагоне скорого поезда даже подешевел. Доступнее по цене, чем год назад, стали полисы добровольного страхования легковых автомобилей и жилья, а также потребительские кредиты.

А что дальше?

"Ускорение роста цен является временным и связано в первую очередь с действием разовых факторов, включая повышение НДС и рост издержек на отдельных продовольственных рынках. По прогнозам Банка России, к концу 2019 года годовая инфляция достигнет 4,7-5,2% и вернется к 4% в первой половине 2020 года", – пояснил Николай Морев.

Добавим, по итогам февраля наименьшие темпы роста цен среди регионов Сибири сложились в республиках Алтай (3,4%) и Тыва (4,1%). Здесь основная причина относительно низкой инфляции – слабый потребительский спрос, считают в Сибирском ГУ Банка России.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2019 08:32
Борис

На кой черт мне нужна капуста с огурцами, которые состоят из 99% воды, все те которые потребны организму, чтобы не сдохнуть по цене золота. Пусть капусту с огурцами жрут жирные морды которые управляют политикой.Политика, это умение обмануть, объегорить, проявить изворотливость, с лицемерить, запугать, и все другие сатанинские качества.

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