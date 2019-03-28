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МИД России назвало сроки пребывания военных в Венесуэле

, ИА "Амител"
Захарова заявила, что военные покинут Каракас, когда перестанут быть нужными
Захарова рассказала о планируемых сроках пребывания российских военных специалистов в Венесуэле / Фото: gosrf.ru

Захарова рассказала о планируемых сроках пребывания российских военных специалистов в Венесуэле / Фото: gosrf.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планируемых сроках пребывания российских военных специалистов в Венесуэле, сообщает РБК.

Отвечая на вопрос журналиста, сколько они пробудут в Южной Америке, Захарова отметила, что это зависит от того, как долго будет существовать необходимость в присутствии россиян.

"Столько, сколько им понадобится, – заявила Захарова. – Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы".

При этом она уточнила, что присутствие военнослужащих из России регламентируется договоренностью между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, Трамп резко отреагировал на прибытие российских военных в Венесуэлу, заявив, что допустит любые меры, чтобы они "убрались".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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