Visa запустила новый сервис для банков, позволяющий им получить ценную информацию о тратах и местах покупок россиян, сообщают "Ведомости".

Эта информация призвана сделать более точными выводы, насколько клиент кредитоспособен.

По словам гендиректора платежной системы Visa в России Екатерины Петелиной, кредитное поведение может быть устаревшим, а вот график транзакций с банковской картой – всегда актуален.

Кроме того, основанием в отказе на выдачу кредита для некоторых россиян может служить отсутствие кредитной истории.

При наличии же "говорящей" статистики денежных поступлений и трат банк уже может принять иное решение.