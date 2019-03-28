Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву, сообщает пресс-служба главы прибалтийского государства.

Это будет первый визит в Россию первого лица Эстонии за 8 лет. Последний раз в такой должности в РФ прилетал Тоомас Ильвес в 2011 году.

Кальюлайд отметила, что посольство Эстонии в России – это одно из крупнейших и важнейших представительств страны за рубежом.

МИД России проинформировано о визите, однако никаких договоренностей о двусторонних встречах пока не заключено.