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Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

, ИА "Амител"
На 22 марта показатель достиг 487,1 млрд долларов
Международные резервы России на 22 марта составили 487,1 млрд долларов / Фото: pixabay.com

Международные резервы России на 22 марта составили 487,1 млрд долларов / Фото: pixabay.com

Международные резервы России на 22 марта составили 487,1 млрд долларов против 482,5 млрд долларов на 15 марта, следует из материалов Банка России.

Таким образом, за неделю показатель увеличился примерно на 4,6 млрд долларов (на 1%).

Международные (золотовалютные) резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора и правительства.

Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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