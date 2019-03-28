Международные резервы России на 22 марта составили 487,1 млрд долларов против 482,5 млрд долларов на 15 марта, следует из материалов Банка России.

Таким образом, за неделю показатель увеличился примерно на 4,6 млрд долларов (на 1%).

Международные (золотовалютные) резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора и правительства.

Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других резервных активов.