Март в Алтайском крае заканчивается в условиях теплой, но весьма нестабильной погоды – местами днем в регионе будет почти 20-градусная жара, но вместе с тем на дорогах ожидается гололед.

Согласно информации алтайского ЦГМС, дневные температуры в пятницу, 29 марта, составят +6…+11 градусов, в южных районах будет +13…+18 градусов.

"Местами в западных и южных районах небольшой дождь, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении синоптиков. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температуры воздуха составят +9…+11 градусов.

Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров.