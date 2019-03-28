ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Александра Кокорина на арест, сообщает РИА "Новости".

Сторона защиты нападающего "Зенита" рассчитывала, что Страсбургский суд подтвердит необходимость реабилитации вне СИЗО из-за травмы колена, но ожидания не подтвердились.

В суде уточнили, что причиной решения об отказе в рассмотрении послужило неправильное оформление документа.

Речь идет о несоблюдении требований правила 47 регламента суда. В частности в нем говорится, что жалобы подаются на бланках, предоставляемых секретариатом.

Напомним, в начале октября 2018 года произошел скандал с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.

Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus).

Были возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. В результате суд неоднократно продлял арест Кокорина и Мамаева.