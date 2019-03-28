Шоумен Владимир Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине, однако к нему приблизились действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает RT со ссылкой на соцопрос.

Так, по данным украинской социологической группы "Рейтинг", Зеленского поддерживают на данный момент 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать.

Второе место респонденты отдают действующему президенту Петру Порошенко и лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 17%.

Примечательно, что в середине месяца Зеленский набирал больше потенциальных голосов, чем Порошенко и Тимошенко вместе взятые, а теперь же опережает каждого из них только почти на 10%.

Также сообщается, что более 9% предпочтений в президентской гонке набрали глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (9,8%) и лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,1%).

Опрос проводился с 22 по 27 марта. Его участниками стали три тысячи украинцев в возрасте от 18 лет.