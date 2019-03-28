Анонсированы съемки продолжения сериала "Секс в большом городе", сообщает ТАСС со ссылкой на портал Deadline.

Новые серии станут экранизацией еще не вышедшей в печать книги Кэндис Бушнелл "Остался ли секс в городе?". Продолжение истории повествует о жизни героинь уже в 50-летнем возрасте.

Примечательно, что писательница не только будет работать над сценарием, но и выступит в роли исполнительного продюсера.

Напомним, что предыдущие сезоны сериала описывали личную жизнь и переживания по ее поводу четырех подруг зрелого возраста. Действия разворачивались в Нью-Йорке.