Специалисты Group-IB отмечают особенно высокую активность Android-трояна Gustuff, похищающего деньги со счетов в банках и электронных кошельков, сообщает Astera.

Для внедрения вируса в смартфон используется рассылка спама. Пользователь интернета открывает сообщение и переходит по вирусной ссылке, в результате чего и происходит заражение устройства.

Затем троян шпионит за действиями владельца гаджета, периодически отправляя ему ложные push-уведомления.

С помощью последних и происходит подмена реального окна ввода данных банковской карты на фейковое.

В результате хакеры получают требуемые им данные и снимают деньги со счетов жертв Android-трояна.