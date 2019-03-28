Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на требование Трампа "убираться" из Венесуэлы, сообщает РБК.

Он напомнил, что США присутствует во многих странах, и им никто не указывает, "где им не быть".

В связи с этим Песков выразил желание рассчитывать на взаимное уважение в праве выстраивать отношения с любыми странами.

По его словам, двусторонние отношения России, выполняющей в Венесуэле свои контрактные обязательства, не должны беспокоить третьи страны.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно контрактов на поставки в Венесуэлу, пресс-секретарь главы государства подтвердил, что соглашения включают в себя военное оборудование и технику.