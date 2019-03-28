Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на требование Трампа "убираться" из Венесуэлы, сообщает РБК.
Он напомнил, что США присутствует во многих странах, и им никто не указывает, "где им не быть".
В связи с этим Песков выразил желание рассчитывать на взаимное уважение в праве выстраивать отношения с любыми странами.
По его словам, двусторонние отношения России, выполняющей в Венесуэле свои контрактные обязательства, не должны беспокоить третьи страны.
Отвечая на уточняющий вопрос относительно контрактов на поставки в Венесуэлу, пресс-секретарь главы государства подтвердил, что соглашения включают в себя военное оборудование и технику.
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