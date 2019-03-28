Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Магомеду Нурову, который накануне был задержан в Дагестане и обвиняется в причастности к терактам в Московском метрополитене в 2010 году, сообщает ТАСС.

Как следует из материалов дела, мужчина признал свою вину в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку).

Пока следователи продолжают закреплять доказательства вины задержанного, он будет содержатся под стражей.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, назначив обвиняемому арест до 27 мая.

Напомним, в результате терактов в метро погиб 41 человек и еще почти сотня людей пострадали.