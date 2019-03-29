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Британские ученые выявили гены, отвечающие за боль

, ИА "Амител"
Обнаружены мутации, "отключающие" болевые ощущения
Британские генетики смогли обнаружить участки ДНК, которые отвечают за болевые ощущения / Фото: pixabay.com

Британские генетики смогли обнаружить участки ДНК, которые отвечают за болевые ощущения / Фото: pixabay.com

Британские генетики смогли обнаружить участки ДНК, которые отвечают за болевые ощущения, сообщает "Ридус" со ссылкой на The Guardian.

Сделать такое открытие им помогла 71-летняя пенсионера Джо Кэмерон из города Инвернесс, которая практически совсем не чувствует боли.

Обследовав пожилую женщину, ученые обнаружили у нее мутации двух генов, которые, согласно их выводам и "отключили" болевые ощущения у пациентки.

Теперь генетики решают задачу по практическому применению их открытия. Они считают, что "генная" терапия может стать альтернативой обезболивающим страдающим от тяжелых заболеваний людям.

"Как только мы поймем, как работает новый ген, мы сможем подумать о генной терапии, которая имитирует эффекты, которые мы видим в данном случае", — констатирует руководитель научной группы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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