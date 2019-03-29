Глава Чечни Рамзан Кадыров оставил в социальных сетях послание чеченцу Муслиму Джамбекову, которого подозревают в совершении ДТП, унесшем жизни женщины и ребенка.

Кадыров принес соболезнования близким погибших, осудил поступок земляка и призвал его как мужчина ответить за свой поступок и явиться в полицию, а не прятаться от следствия.

"Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род, — подчеркнул глава Чеченской республики. — Иначе тебя не простит народ, станешь изгоем в обществе".

По его словам, если Джамбеков продолжит скрываться, его все равно найдут, даже когда правоохранители прекратят поиски.

Отметим, что ДТП случилось вечером 24 марта на Можайском шоссе в Москве. После его совершения, водитель автомобиля Mercedes скрылся с места трагедии.