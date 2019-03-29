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Клип Rammstein про концлагерь назвали "омерзительным"

, ИА "Амител"
Борцы с антисемитизмом обвинили группу в "переходе черты дозволенного"
Новый клип немецкой рок-группы Rammstein на песню Deutschland подвергся резкой критике / Фото: politeka.net

Новый клип немецкой рок-группы Rammstein на песню Deutschland подвергся резкой критике / Фото: politeka.net

Новый клип немецкой рок-группы Rammstein на песню Deutschland подвергся резкой критике со стороны борцов с антисемитизмом, сообщает lenta.ru со ссылкой на Deutsche Welle.

Дело в том, что в качестве сценического образа для картины скандально известные музыканты выбрали роль узников концлагеря, стоящих на эшафоте.

Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох обвинила группу в том, что они превращают в развлечение тему холокоста.

"То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно".

Аналогичную позицию выразил и один из главных немецких борцов с дискриминацией по расовому и национальному признаку, уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн.

Он заявил, что музыканты "преступили грань дозволенного, безвкусно эксплуатируя свободу творчества".

Коллектив Rammstein был образован в 1994 году в Берлине. За все годы существования группа продала более 35 млн записей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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