Прославившийся на всю страну смехом медиков при докладе о размерах зарплат роддом в Салавате возвращают в муниципальную собственность, сообщает ФАН.

Как выяснилось после скандала, реальная ситуация с зарплатами в учреждении оказалась не столь гладкой, какой была на словах директора. И оперативная проверка прокуратуры тут же выявила нарушения трудовых прав медработников.

Какие изменения теперь ждут медицинский персонал учреждения, рассказала вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.

Она рассказала, что в ближайшее время планирует встретиться с коллективом родильного дома, чтобы объяснить им, что государство будет требовать от них не меньшей эффективности, чем инвесторы.

В то же самое время Иванова заверила, что зарплаты на бумаге и в кошельке отличаться не будут, правда, о перерасчете за прошлые периоды работы не может быть и речи.

"С момента, когда они переходят в государственную структуру, они будут получать как все государственные структуры в соответствии с системой оплаты труда", — гарантировала вице-премьер.

По ее словам, уволившихся ранее сотрудников с радостью примут обратно, ведь утечка квалифицированных кадров – это одна из причин, почему был расторгнут контракт с инвесторами.

"Мы, естественно, будем просить их вернуться", — констатировала Иванова.