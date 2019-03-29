Арестованный на два месяца бывший министр открытого правительства РФ Михаил Абызов проводит первые дни в СИЗО "Лефортово".

Об условиях его содержания рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор. Правда, посмотреть на нем что-то не удастся по причине отсутствия антенны.

Арестант уже воспользовался услугами библиотекаря. Он выбрал для чтения Библию, "Доктора Живаго", "Мастера и Маргариту" и несколько других книг.

Единственной жалобой Абызова стало отсутствие в камере прессы. Он попросил у администрации следственного изолятора возможность выписывать газеты.

Напомним, экс-министра обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве на 4 млрд рублей. Против его ареста высказались сразу несколько известных и влиятельных персон.