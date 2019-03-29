Экс-главу Хабаровского края Ишаева отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест до конца мая бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ишаева удовлетворить", — заявил судья.

Ранее СК предъявил Ишаеву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший губернатор не признал свою вину.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин был проинформирован о задержании Ишаева.

RT сообщает, что по версии следствия, в период с 2014 по 2017 год Ишаев, занимавший должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", "в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании" обеспечил заключение договоров аренды с завышенной стоимостью с принадлежащей ему организацией.

Ранее стало известно, что в Москве и Хабаровске проводятся оперативные мероприятия в отношении Виктора Ишаева, а также в отношении его сына Дмитрия Ишаева, главы представительства "Роснефти" в ДФО Геннадия Кондратова и зампреда правительства Хабаровского края Владимира Хлапова.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что в здании правительства проходили обыски.

В пресс-службе "Роснефти" также подтвердили проведение обысков: "Службой безопасности "Роснефти" были выявлены злоупотребления в деятельности представительства ПАО "НК "Роснефть" в ДФО. Материалы были переданы в правоохранительные органы. Решение о ликвидации представительства было принято в конце 2018 года, завершаются предусмотренные ликвидационные процедуры, всем сотрудникам вручены уведомления об увольнении".

Также сообщается, что в рамках так называемого хабаровского уголовного дела, по которому проходит экс-губернатор Ишаев, был задержан глава представительства "Роснефти" в ДФО Геннадий Кондратов.