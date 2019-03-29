Специалисты Роскачества разработали новый ГОСТ, который устанавливает более строгие требования к качеству сухих молочных смесей для детского питания, пишут "Известия".
Новые стандарты были подготовлены после проведенного исследования, которое показало, что в большинстве случаев маркировка товара не соответствует заявленному составу продукта.
"Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных. Смеси, где обозначено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми", – отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.
Согласно новым стандартам, смеси должны быть по составу приближены к грудному молоку.
Комментарии
То есть в продуктах не содержлось то, что написано на этикетке, а тут вели новый ГОСТ и будет содержаться? что за бред?
Вот если бы штрафы заоблачные вводили за выявление отклонений от содержимого, вот то бы да. А так, пишут фигню на этикетках и будут писать дальше, и какая разница какой там ГОСТ, хоть золотой, если он не соблюдается, то толку нет.