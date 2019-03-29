Специалисты Роскачества разработали новый ГОСТ, который устанавливает более строгие требования к качеству сухих молочных смесей для детского питания, пишут "Известия".

Новые стандарты были подготовлены после проведенного исследования, которое показало, что в большинстве случаев маркировка товара не соответствует заявленному составу продукта.

"Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных. Смеси, где обозначено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми", – отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Согласно новым стандартам, смеси должны быть по составу приближены к грудному молоку.