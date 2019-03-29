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Виллы в Испании за десятки миллионов евро нашли у родственников главы "Ростеха"

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что теща Чемезова владеет пентхаусом 700 квадратных метров за 2 миллиарда рублей
Падчерица Чемезова в 2017 году приобрела виллу в испанском поселке С’Агаро / Фото: surfingbird.ru

Падчерица Чемезова в 2017 году приобрела виллу в испанском поселке С’Агаро / Фото: surfingbird.ru

Родственники и друзья главы "Ростеха" Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на публикацию международного журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным проекта, падчерица Чемезова Анастасия Игнатова в 2017 году приобрела виллу в испанском поселке С’Агаро. Площадь участка составляет около 60 соток. Игнатова купила его за 2,8 миллиона евро, однако эксперты оценили владение в 15 миллионов евро. Раньше недвижимость принадлежала компании из Лихтенштейна Societe Immobiliere Elsamex, ее интересы в сделке с Игнатовой представляла сестра гендиректора дочерней компании "Ростеха".

Ранее соседний участок приобрела пенсионерка из Москвы Анна Курепина. Деньги на покупку она получила в кредит от компании, связанной с офшорной сетью "Тройка Диалог". Ей выдали заем на сумму более 12 миллионов евро (около 450 миллионов рублей по курсу на тот момент времени) без поручительства. Журналисты связывают Курепину с первым заместителем гендиректора "Ростеха" Владимиром Артяковым. В 2014 году пенсионерка продала недвижимость сыну Артякову Дмитрию и его жене Юлии.

Проект также обнаружил, что у Курепиной есть совместный бизнес с 73-летней Людмилой Рукавишниковой, которая, как ранее сообщалось, является тещей Чемезова. Две пенсионерки владеют бизнес-центром площадью 2,2 тысячи квадратных метров, который арендует дочернее предприятие "Ростеха".

Ранее сообщалось, что Рукавишникова владеет пентхаусом 700 кв. м за 2 миллиарда рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.

Ранее у супруги Чемезова Екатерины Игнатовой нашли квартиру 1434 кв. м за 5 миллиардов рублей, расположенную в здании гостиницы Four Seasons на Охотном ряду. До встречи с Чемезовым женщина была переводчиком. Однако, к примеру, уже в 2015 году ее годовой доход составил почти 850 миллионов рублей.

Сергей Чемезов считается одним из самых влиятельных российских топ-менеджеров. Он возглавляет компанию "Ростех" и общественную организацию "Союз машиностроителей России". С 2014 года Чемезов находится под санкциями Евросоюза.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.03.2019 09:00
- гость -

Видно инвестиции из буджета не туда завернули, навигатор сломался

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29.03.2019 09:04
- гость -

У некоторых лиц оборонсервиса тоже много что нашли, а потом было доказано, что они все это нажили своим "честным" трудом, а не с..ли!

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