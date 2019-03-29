Операторы из "большой четверки" получили предложение властей о тестировании системы фильтрации трафика под закон о суверенном Рунете, пишет РБК со ссылкой на свои источники среди операторов связи и отраслевой ассоциации.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила руководителям трех операторов из "большой четверки" – МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома" – предложение протестировать на их сетях в каком-либо регионе оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI), разработанное российской компанией RDP.RU. Цель тестирования – подготовка к реализации так называемого законопроекта о суверенном Рунете.

Операторов связи при этом попросили предоставить в федеральную службу информацию об устройстве их сети, чтобы решить, в каких регионах будет проходить тестирование, а также где именно и в какой конфигурации необходимо установить оборудование DPI.

В рамках испытаний планируется проверить возможность DPI-системы фильтровать контент из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

Также будет решаться и еще одна задача – проверить возможность приоритизации трафика и последующего снижения скорости доступа к отдельным сервисам. Сама идея замедления скорости доступа к отдельным ресурсам (нарушение принципа сетевой нейтральности) обсуждается в России уже около года. В частности глава "Ростелекома" Михаил Осеевский объяснял необходимость такой меры тем, что это позволило бы переложить часть расходов на хранение контента в рамках "закона Яровой" с российских операторов связи на зарубежные интернет-компании, такие как Google и Facebook. В случае их отказа операторы смогли бы снижать скорость доступа для абонентов до сервисов этих компаний.