С 29 марта в России за распространение фейковых новостей может быть назначен штраф в размере до 1,5 млн рублей, а оскорбление власти и госсимволов грозит штрафом в размере до 300 тыс. рублей.

Наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации составит:



для граждан – от 30 тыс. до 100 тыс. руб.,

для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. руб.,

для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Наказание за создание помех работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры путем распространения недостоверных новостей:



для граждан – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.,

для должностных лиц – от 300 тыс. до 600 тыс. руб.,

для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн руб.

Если правонарушения привели, например, к причинению вреда здоровью людей или массовому нарушению общественного порядка и безопасности, санкции составят:

для граждан – от 300 тыс. до 400 тыс. руб.,

для должностных лиц – от 600 тыс. до 900 тыс. руб.,

для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн руб.

Законопроекты утвердил 18 марта президент России Владимир Путин, напоминает РБК.