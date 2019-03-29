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Судья из Ставрополя лишился статуса после видео с обнаженной женщиной на АЗС

, ИА "Амител"
После инцидента Макаров заявил, что между ним и обнаженной женщиной нет ничего общего
Судья Макаров и его спутница пришли в магазин / Фото: social.ridus.ru

Судья Макаров и его спутница пришли в магазин / Фото: social.ridus.ru

Бывший судья и председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров лишился первого квалификационного класса. Соответствующее решение вынесла квалификационная коллегия судей Ставропольского края, сообщается на сайте коллегии.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя суда, покинувший должность судья также лишился своего специального статуса неприкосновенности и является обычным гражданским лицом.

Скандальное видео было опубликовано в августе 2018 года. Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. На ролике видно, как к придорожному магазину подъехала белая иномарка, из которой вышли водитель средних лет и совершенно голая молодая блондинка.

Макаров и его спутница пришли в магазин, и мужчина принялся снимать девушку на телефон. Она приобрела бутылку минеральной воды, оплатила покупку и проследовала к выходу.

После того, как ролик распространился в сети, Макаров написал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. 21 августа коллегия судей Ставропольского краевого суда единогласно удовлетворила это заявление, оно рассматривалось без участия Макарова. Причины, по которым судья решил сложить полномочия, не озвучивались. После Макаров заявил, что между ним и обнаженной женщиной нет ничего общего.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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