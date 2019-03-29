Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео, на котором запечатлен проход группы кораблей НАТО пролива Босфор по пути в Черное море.

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 марта 2019 г.

Запись опубликована в аккаунте турецкого информационного агентства Demirören Haber Ajansı в Twitter.

Ранее сообщалось, что в четверг, 28 марта, в Черное море вошли эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария". По пути их сопровождал турецкий фрегат "Гелиболу". С группой боевых кораблей в Стамбул также прибыло судно FS Var A608, которое в Черное море не вошло.

Предполагается, что после отработки совместных действий корабли зайдут в порт Одессы. Их там ждут после президентских выборов на Украине – 1 апреля.