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Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

, ИА "Амител"
Предполагается, что после отработки совместных действий корабли зайдут в порт Одессы
В четверг, 28 марта, в Черное море вошла группа кораблей НАТО / Фото: youtube.com

В четверг, 28 марта, в Черное море вошла группа кораблей НАТО / Фото: youtube.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлен проход группы кораблей НАТО пролива Босфор по пути в Черное море.

Запись опубликована в аккаунте турецкого информационного агентства Demirören Haber Ajansı в Twitter.

Ранее сообщалось, что в четверг, 28 марта, в Черное море вошли эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария". По пути их сопровождал турецкий фрегат "Гелиболу". С группой боевых кораблей в Стамбул также прибыло судно FS Var A608, которое в Черное море не вошло.

Предполагается, что после отработки совместных действий корабли зайдут в порт Одессы. Их там ждут после президентских выборов на Украине – 1 апреля.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.03.2019 11:22
гость

Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

Нападут на Севастополь?

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