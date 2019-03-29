Пенсионера, работавшего дворником в барнаульском детсаду №265, обнаружили накануне на территории образовательного учреждения.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, данные о ЧП поступили 28 марта в 18:25.

"Погибшего обнаружил охранник, который проводил обход территории. По информации свидетелей происшествия и данных видеозаписи, мужчина проводил работы по очистке отмостки и кровли подвального помещения", – добавляют в мэрии.

Также городские власти подчеркивают, что место ЧП расположено вне прогулочных площадок детского сада, поэтому угрозы для детей не было.

На место трагедии выезжал глава Барнаула Сергей Дугин. Принято решение об оказании помощи семье погибшего.