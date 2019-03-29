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Тело дворника обнаружили на территории детского сада в Барнауле

, ИА "Амител"
67-летнего мужчину обнаружил охранник
Семье погибшего будет оказана помощь / Фото: администрация Барнаула

Семье погибшего будет оказана помощь / Фото: администрация Барнаула

Пенсионера, работавшего дворником в барнаульском детсаду №265, обнаружили накануне на территории образовательного учреждения.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, данные о ЧП поступили 28 марта в 18:25.

"Погибшего обнаружил охранник, который проводил обход территории. По информации свидетелей происшествия и данных видеозаписи, мужчина проводил работы по очистке отмостки и кровли подвального помещения", – добавляют в мэрии.

Также городские власти подчеркивают, что место ЧП расположено вне прогулочных площадок детского сада, поэтому угрозы для детей не было.

На место трагедии выезжал глава Барнаула Сергей Дугин. Принято решение об оказании помощи семье погибшего.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.03.2019 10:03
гость

Причина смерти не известна? Не мог же он упасть с высоты полутора метров и разбиться. А чистить места скопления снега нужно тогда, когда он еще легкий и пушистый. Дотянут до конца марта, потом лед долбят до сердечных приступов. Заведующую садом надо наказывать за то, что вовремя снег от цоколя не убирали.

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