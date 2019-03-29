Экс-министра Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Прослушка Михаила Абызова началась по меньшей мере за два года до его задержания, пишет РБК со ссылкой на свои источники, которые отмечают, что на материалах его телефонных переговоров и строится версия следствия о преступном сообществе.

Отмечается, что ФСБ разрабатывала экс-министра Открытого правительства РФ по меньшей мере два года. Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годами. "В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия", – сообщил источник.

Переговоры были записаны спустя 5-7 лет после событий, с которыми связано уголовное дело – события относятся к 2011-2012 годам.

Версия следствия, что Абызов руководил преступным сообществом, строится на материалах прослушки телефонных переговоров (ПТП) между ним и гендиректором подконтрольной ему компании "Ру Ком" Николаем Степановым, следовало из материалов, которые были оглашены 27 марта в Басманном суде во время ареста Абызова.

Защита Абызова настаивает, что в действительности расшифровка диалогов не содержит никаких данных, указывающих на существование такого преступного сообщества.

Экс-министру вменяются создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). Следователи и оперативники ФСБ пришли к Абызову домой рано утром 26 марта и весь день проводили обыск в присутствии него самого и его семьи. О задержании экс-министра стало известно только к вечеру. Ближе к ночи ему предъявили обвинение.

СКР считает, что в 2011 году Абызов владел 95% акций четырех компаний – СИБЭКО, "Ру Ком", ОАО "Региональные электрические сети" (РЭС) и ОАО "Сибэнергострой". Незадолго до назначения министром он передал свой бизнес в доверительное управление своим доверенным лицам, однако фактически продолжил им управлять, считает следствие. В частности, его соучастники по сложной схеме через кипрский офшор Blacksiris совершили внутри холдинга Абызова сложную сделку, и в итоге продали СИБЭКО и РЭС активы, стоимость которых была завышена в десятки раз – со 156,1 млн до 4 млрд рублей, полагает следствие. Таким образом, миноритарии СИБЭКО, не знавшие о сделке, понесли убытки, убеждены в СКР.