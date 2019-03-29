ЦИК России допустил возможность передачи депутату Госдумы Павлу Грудинину ​вакантного мандата, освободившегося после смерти академика Жореса Алферова, при условии, если 139 человек, указанных в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, пишет РБК со ссылкой на члена комиссии Евгения Шевченко.

"Сейчас ЦИК действует самостоятельно в рамках своей компетенции, определенной законом. В соответствии с методикой распределения мандатов, для того чтобы очередь дошла до рассмотрения предложения о передаче вакантного мандата Грудинину, нужно, чтобы все кандидаты, входящие в региональные группы, которые в соответствии с методикой распределения мандатов находятся выше для получения вакантного мандата, чем Павел Николаевич Грудинин, должны от него отказаться. И таких людей 139 человек. Но я хочу подчеркнуть, что место депутата Государственной думы Грудинин вряд ли получит, потому что он грубо нарушил закон, имея шесть зарубежных счетов и белизский офшор на момент регистрации в федеральном списке КПРФ", – сказал Шевченко.

Ранее лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев решил отказаться от мандата депутата Госдумы, который ему передала Центральная избирательная комиссия. Свой отказ от мандата он объяснил несогласием с решением Центризбиркома, который отказал в передаче мандата Грудинину.

Ранее КПРФ решила ​передать депутатский мандат недавно скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты Грудинину. Однако в Центризбиркоме решили, что КПРФ пропустила установленный законом срок и лишилась права решать, кому должен перейти депутатский мандат. Коммунисты пытались опротестовать решение ЦИК в Верховном суде, однако суд отказался рассматривать иск, сославшись на то, что рассматривать жалобу должен районный суд.