Стандарты служб занятости населения решили поднять в ОНФ

Новый проект по модернизации стандартов работы служб занятости населения запустил Общероссийский народный фронт (ОНФ), по результатам которого стартует программа "Служба занятости 2.0", сообщается на сайте ОНФ.

Основной задачей проекта станет соответствие работы служб ожиданиям и запросам граждан и работодателей. Об этом на заседании центрального штаба ОНФ заявил член Общественной палаты России и координатор проекта "Профстажировки" Илья Семин.

"Главная задача проекта – способствовать модернизации служб занятости населения в соответствии с запросами граждан и работодателей. Мы оценим, как работают службы занятости в разных регионах, проанализируем, насколько люди довольны их деятельностью, и определим лучшие практики", – подчеркнул Семин.

По результатам исследований будет составлен "Народный стандарт службы занятости населения", который впоследствии внедрят в работу служб занятости в пилотных субъектах.

Также было объявлено о новом проекте члена ОНФ Нюты Федермессер "Регион заботы" по развитию паллиативной помощи в 25 пилотных регионах России. Кроме того, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина рассказала о проекте "Село. Территория развития" по повышению качества жизни в селе.