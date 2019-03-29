Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме заявил, что реализация нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" позволит региону увеличить объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2024 году в 2,7 раза до 501 млн долларов.

"Речь идет о том, чтобы выйти на уровень в 45 млрд долларов в 2024 году по объему экспорта АПК по стране. Если говорить про край, наш вклад в эти 45 млрд должен к 2024 году составить 501 млн долларов – паспорт нашего регионального проекта в части своей составляющей нацпроекта подписан", – отметил Томенко.

По его словам, в 2017 году экспорт составлял порядка 188 млн долларов. Таким образом, предполагается увеличить объемы производства продукции на экспорт в 2,7 раза. "В первую очередь – за счет повышения конкурентоспособности нашей продукции", – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что реализация нацпроекта позволит поднять рентабельность аграрной отрасли. Согласно предварительным данным, рентабельность сельхозорганизаций с учетом господдержки в 2018 году составила 15,5% – на 0,5% ниже, чем в 2017 году. Снижение произошло из-за сложной посевной кампании, хозяйства сеяли культуры с коротким сроком созревания, серьезно повысились затраты на горюче-смазочные материалы – стоимость дизельного топлива к 2017 году выросла на 22%, бензина – на 18%.

Глава региона уточнил, что федеральное правительство финансирует часть расходов региональных экспортеров, "но, несмотря на неоднократное обращение правительства Алтайского края", это не было включено в реализацию постановления № 1595, которое предусматривало господдержку при экспорте зерна.

"Но по постановлению № 1104 по компенсации части затрат на транспортировку сельхозпродукции на внешние рынки, в том числе железнодорожным транспортом, предприятия получали поддержку – в 2017 году субсидия составила примерно 25 млн рублей для восьми компаний, в 2018 году для 28 компаний она составила 100 млн рублей. В 2019 году объемы средств по стране в федеральном бюджете на эти цели – 1,3 млрд рублей, мы постараемся активно поучаствовать, чтобы использовать эти средства", – пояснил Томенко.

Он также отметил, что в 2019 году в целом сельхозотрасль региона получит поддержку более 4 млрд рублей федерального и краевого бюджетов.

Ранее сообщалось, что посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составит 5,3 млн га (больше чем в прошлом году на 130 тыс. га), яровой сев запланировано провести на 4,6 млн га (рост к прошлому году на 1,9%). Алтайский край обладает самой большой пашней в России – более 6,5 млн га. Средняя урожайность зерновых в регионе в аграрном сезоне 2018 года составила около 16 ц с га, урожай 2018 года составил 5,3 млн тонн.