Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме заявил, что реализация нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" позволит региону увеличить объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2024 году в 2,7 раза до 501 млн долларов.
"Речь идет о том, чтобы выйти на уровень в 45 млрд долларов в 2024 году по объему экспорта АПК по стране. Если говорить про край, наш вклад в эти 45 млрд должен к 2024 году составить 501 млн долларов – паспорт нашего регионального проекта в части своей составляющей нацпроекта подписан", – отметил Томенко.
По его словам, в 2017 году экспорт составлял порядка 188 млн долларов. Таким образом, предполагается увеличить объемы производства продукции на экспорт в 2,7 раза. "В первую очередь – за счет повышения конкурентоспособности нашей продукции", – подчеркнул губернатор.
Он также отметил, что реализация нацпроекта позволит поднять рентабельность аграрной отрасли. Согласно предварительным данным, рентабельность сельхозорганизаций с учетом господдержки в 2018 году составила 15,5% – на 0,5% ниже, чем в 2017 году. Снижение произошло из-за сложной посевной кампании, хозяйства сеяли культуры с коротким сроком созревания, серьезно повысились затраты на горюче-смазочные материалы – стоимость дизельного топлива к 2017 году выросла на 22%, бензина – на 18%.
Глава региона уточнил, что федеральное правительство финансирует часть расходов региональных экспортеров, "но, несмотря на неоднократное обращение правительства Алтайского края", это не было включено в реализацию постановления № 1595, которое предусматривало господдержку при экспорте зерна.
"Но по постановлению № 1104 по компенсации части затрат на транспортировку сельхозпродукции на внешние рынки, в том числе железнодорожным транспортом, предприятия получали поддержку – в 2017 году субсидия составила примерно 25 млн рублей для восьми компаний, в 2018 году для 28 компаний она составила 100 млн рублей. В 2019 году объемы средств по стране в федеральном бюджете на эти цели – 1,3 млрд рублей, мы постараемся активно поучаствовать, чтобы использовать эти средства", – пояснил Томенко.
Он также отметил, что в 2019 году в целом сельхозотрасль региона получит поддержку более 4 млрд рублей федерального и краевого бюджетов.
Ранее сообщалось, что посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составит 5,3 млн га (больше чем в прошлом году на 130 тыс. га), яровой сев запланировано провести на 4,6 млн га (рост к прошлому году на 1,9%). Алтайский край обладает самой большой пашней в России – более 6,5 млн га. Средняя урожайность зерновых в регионе в аграрном сезоне 2018 года составила около 16 ц с га, урожай 2018 года составил 5,3 млн тонн.
Комментарии
Поднять рентабельность дело хорошее, а не останется ли край голодным после этого?
а может просто продукты подорожают так как все лучшее уйдет на экспорт и в столицу....
экономика должна быть плановой
Подскажите пожалуйста, почему Российский нац. проект оценивает в иностранной валюте? или ...
Сырьём все вывезете как всегда, откуда 2,7 раза? Что у нас в 2,7 раза урожайность поднимется? Или в 2,7 раза быки быстрее начнут расти?
Наша конкурентноспособном то итак зашкаливает: крупа гороха Франция - $560, крупа из РФ - $450, и отгадайте почему?
Фигня полная, так , очередная на тусовке, деньги выделенные на нац. проект будут раскручены через сомнительную криминальную контору Россельхозбанк
Ждем повышения цен на продукцию АПК на внутреннем рынке... Как только в РФ, на что либо увеличивают экспорт - внутри страны начинается смена ценнников. Нефтегаз - бензин и газ, лес - пиломатериалы, уголь - цена на топливо, продукция птицеводства - курятина, растениеводство - растительные масла и т.д.