Администрация Рубцовска взяла на контроль ситуацию на улице Алтайской, где на этой неделе в большую яму провалился полицейский УАЗ.
Как сообщает "Местное время", выяснилось, что работы по капитальному ремонту канализационного коллектора в районе домов №189 и 191 выполняла подрядная организация "Навигатор". Работы эти проводились поздней осенью 2018 года.
Весной 2019 года специалисты Управления по ЖКХ и экологии, проводя обследование объектов капитального ремонта сферы ЖКХ, побывали на данном участке. В итоге была выдана рекомендация подрядчику отсыпать данный участок грунтом и щебнем, а также сделать ограждение, для того чтобы обезопасить горожан и проезжающий транспорт.
По всей видимости, этого не было сделано.
В настоящее время к исправлению ситуации подключен подрядчик, выполнявший работы на улице Алтайской.
Комментарии
Быстро нашли виновных)))) А сами-то полицейские зачем полезли в лужу? Я помню случай на ул. Малахова, на дороге была лужа, а в луже оказалась яма, ну проехал мужик на десятке, провалился в яму, порвал резину. Вызвал сотрудников ГИБДД, что бы оформили как положено, а ему гайцы просто выписали штраф за нарушение ПДД п.п.10.1
Если сравнить эти два момента, то вот она очевиднасть, вот оно отношение ментов и граждан
Vitales
Всегда так было, это ладно еще, что прокурорские туда не залетели, а то б вообще хана подрядной конторе и всем кто хоть какое то отношение мог иметь к этой яме вплоть до дворника!